Лера Кудрявцева выяснила подробности конфликтов между Надеждой Бабкиной и ее невесткой

29.02.2020, 16:22, Разное

Лера Кудрявцева поделилась подробностями конфликтов, возникающих между Надеждой Бабкиной и ее невесткой. Рассказать о личной жизни 69-летняя артистка решила в студии программы “Секрет на миллион”.

Надежда Бабкина редко отваживается откровенно говорить на личные темы, однако в рамках нового выпуска шоу с Кудрявцевой согласилась нарушить принципы. Певица открыто пояснила о мужчинах, с которыми когда-то у нее были отношения. Кроме того, исполнительница не смогла избежать ссор с родней. Некоторые родственники не стесняются просить у Бабкиной денег, но сама она не стремится разбрасываться средствами. У звезды растет один сын Данила, но отношения с его женой у артистки сложились далеко не сразу. Она не скрывает, что наследнику желала “не такого”.

Лере Кудрявцевой Бабкина решила раскрыть и свой главный секрет, о котором не было известно даже СМИ. Певица впервые отважилась рассказать о том, что даже спустя много лет вызывает у нее на глазах слезы.