Смартфон iPhone 11 продолжил работать после двухмесячного нахождения в воде

29.02.2020, 16:22, Разное

Американская семья потеряла смартфон iPhone 11, уронив его в водоем в одном из парков для отдыха. Спустя пару месяцев им вернули его в рабочем виде.
Одна из семей в США посетила курорт Disney World во Флориде, но путешествие закончилось не самым лучшим образом. Дочь туристов уронила iPhone 11 в озеро возле местного парка. О происшествии они рассказали работникам базы отдыха, но спасение смартфона показалось им маловероятным, поэтому люди приобрели новый гаджет, когда возвратились обратно домой.

Между тем, через два месяца с путешественниками связались сотрудники парка и рассказали им, что смогли вытащить мобильный аппарат со дна водоема. Еще один удивительный факт: iPhone 11 спустя все это время продолжал нормально функционировать. В его корпусе нашли водоросли и песок, но на общей работе устройства это не сказалось отрицательно. Водонепроницаемость одиннадцатой модификации девайса от американской корпорации Apple по сертификату IP68 позволяет погружать его в жидкость не больше, чем на полчаса и на глубину до двух метров. Смартфон смог продержаться дольше возможного по непонятным условиям.



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