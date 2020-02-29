Производитель сухого объяснил, почему на вечеринке инстаблогера в сауне погибли люди

29.02.2020, 16:21, Разное

Изготовитель сухого льда «Реал-Инвест» рассказал о токсичности вещества после гибели граждан РФ на вечеринке в бане в честь дня рождения блогера Катерины Диденко. С соответственной речью выступил представитель компании Олег Уланов.
По словам сотрудника «Реал-Инвеста», сухой лед считается безопасным изделием, а люди погибли в связи с нарушениями норм работы с углекислым газом. На вечеринке два десятка килограммов выбросили в воду и произошло моментальное испарение за счет разницы температур. Химическое вещество поднялось из бассейна и вытеснило воздух к потолку. Олег Уланов уверен, что супруг и гости блогера скончались из-за удушья, а не отравления.

Представитель отечественной фирмы отметил, что друзья Катерины Диденко могли воспользоваться одним килограммов сухого льда для получения эффекта с «туманом», но объем углекислого газа была некритичным. Таким уровнем концентрации не стоит шутить, но на празднике люди применили большой объем, что и привело к негативным последствиям. Медики заявили, что гости торжества лишились сознания в связи с химическими испарениями и утонули в бассейне.



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