В ЛНР обвинили украинских военных в минировании участка в зоне разведения сил

29.02.2020, 16:13, Новости дня

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ВСУ заминировали участок разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе.

«По данным нашей разведки, на участке разведения в районе населенного пункта Золотое боевики из 72-й бригады (ВСУ) установили противопехотную мину МОН-90 и две противотанковые мины ТМ-62 вблизи дороги, по которой регулярно двигаются патрули СММ ОБСЕ», – сказал Филипоненко, передает РИА «Новости».

Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью наблюдателей ОБСЕ, подчеркнул он.

В четверг в ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил от линии соприкосновения.

Напомним, в Киеве хотят принять так называемый закон о коллаборантах, который делает примирение между властями Украины и руководством ДНР-ЛНР невозможным.



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