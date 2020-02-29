Трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

29.02.2020, 16:13, Новости дня

Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников трагически погиб на 61-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«Федерация велосипедного спорта РФ выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича», – сообщила пресс-служба, передает ТАСС.

Обстоятельства гибели не раскрываются.

На чемпионате мира 1981 года Ведерников стал победителем групповой гонки, он был первым советским чемпионом в велоспорте на шоссе. Спортсмен также пять раз становился чемпионом СССР, на его счету победы на «Вуэльте Мексики» и «Туре Словакии».



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