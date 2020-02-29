В Турции назвали возможные даты встречи Путина и Эрдогана

29.02.2020, 16:13, Новости дня

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Сообщение об этом передает ТАСС.

В Кремле ранее также говорили, что встреча состоится в Москве 5 или 6 марта.

Эрдоган заявлял о намерении не позднее 5 марта провести встречу с Путиным «лицом к лицу».

В пятницу главы государств провели телефонный разговор, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время. Раскрывая детали переговоров с российским лидером, Эрдоган заявил, что попросил президента РФ оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.



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