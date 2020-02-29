В Люксембурге весь общественный транспорт сделали бесплатным

29.02.2020, 16:07, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехникиВ Люксембурге с 29 февраля весь общественный транспорт – железные дороги (за исключением билетов в первый класс), автобусы (кроме нескольких ночных рейсов) и трамваи – стал бесплатным.

Подобные решения ранее были приняты в отдельных городах, но на территории всей страны – впервые. Люксембург стал первой страной в мире, где отменили плату за проезд в общественном транспорте. 

Эта меры, уверяют власти, поможет разгрузить дороги от автомобилей. Около 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии каждый день ездят на работу в Люксембург. 

Для поездки в автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. 

Иностранцы также выиграют от бесплатного проезда по территории Люксембурга, так при покупке билета в ФРГ пассажиры будут оплачивать только немецкий участок пути.

Полностью бесплатный транспорт потребует от бюджета дополнительных расходов до 41 млн евро в год.

 



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