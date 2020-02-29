Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным

29.02.2020, 16:05, Новости дня

В Люксембурге с 29 февраля отменили плату за проезд на общественном транспорте. Об этом сообщает MSN News. Люксембург стал первый страной в мире, которая на это пошла. Таким образом власти пытаются снизить вредное влияние личных автомобилей, стимулируя людей пользоваться общественным транспортом.

Ранее в Люксембурге только 32% поездок на работу совершались на автобусе, а 19% — на поезде. Частные автомобили являются наиболее используемым транспортным средством в стране.

Проблема усугублялась ее и тем, что в столице уже несколько лет строится система трамвайных линий, и город не справляется с количеством транспорта.

Первый участок трамвайных путей работает с конца 2017 года, но работы по связыванию южной окраины столицы с северной, где расположен аэропорт, будут продолжаться еще несколько лет.