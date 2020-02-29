США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

29.02.2020, 16:05, Новости дня

США и радикальное движение «Талибан» в Дохе заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец войне. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

США надеются с помощью соглашения покончить с двумя декадами конфликта и вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане.

Согласно договоренности, США выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать условия соглашения. Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал рассадником экстремистских групп.

После подписания соглашения, по словам присутствующего на подписании в Дохе госсекретаря Майка Помпео, должны начаться всеобщие межафганские переговоры.

Войска США вошли в Афганистан 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.