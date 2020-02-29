США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

29.02.2020, 16:05, Новости дня

США и радикальное движение «Талибан» в Дохе заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец войне. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

США надеются с помощью соглашения покончить с двумя декадами конфликта и вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане.

Согласно договоренности, США выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать условия соглашения. Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал рассадником экстремистских групп.

После подписания соглашения, по словам присутствующего на подписании в Дохе госсекретаря Майка Помпео, должны начаться всеобщие межафганские переговоры.

Войска США вошли в Афганистан 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Число российских заявок на изобретения за год выросло на 20%

30.12 / В ДНР помиловали подростков, устроивших подрыв инфраструктуры в 2016 году

20.02 / Вспышка коронавируса затормозит развертывание сетей 5G во всем мире

10.01 / Лондон и Дублин договорились возобновить работу правительства Северной Ирландии

10.02 / Глава ВОЗ о коронавирусе: Мы можем видеть лишь верхушку айсберга

27.02 / Mail.ru хочет сделать суперапп на основе «ВКонтакте»

16.02 / Порожняк и враскоряку: переводчики поделились секретами работы с Путиным

29.12 / Мнения: Обман, мятеж и убийство – это не славный подвиг

30.12 / Количество жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41

12.02 / В России решили не отказываться от нового повышения пенсионного возраста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика