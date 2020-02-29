В Кабо-Верде российские моряки получили от 10 до 12 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

29.02.2020, 16:01, Разное

В Кабо-Верде 11 российских моряков, задержанных год назад в порту Прая с грузом кокаина, получили реальные сроки тюрьмы.

Капитан панамского сухогруза ESER Сергей Котловский получил 12 лет лишения свободы, а остальные члены экипажа — по десять лет каждый. Это чуть меньше, чем просила прокуратура.

Приговор открывает россиянам путь домой: российские власти обещали добиться их экстрадиции на родину после окончания суда.

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Россияне обвинялись в доставке второго по величине в истории наркотрафика груза кокаина — 9,5 тонны. Один из моряков до суда не дожил: Сергей Животов умер в тюрьме в январе.

Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье

Источник: Новая газета



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