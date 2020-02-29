«Сезар-2020»: Тина Кунаки, Венсан Кассель, Ева Грин и другие гости церемонии

29.02.2020, 15:58, Разное

Венсан Кассель и Тина Кунаки вернулись из солнечной Бразилии в Париж, где отдыхали вместе со своей маленькой дочерью Амазонией. Впервые за последние полгода малышку впервые удалось сфотографировать папарацци на одном из пляжей, и эти снимки на днях стали достоянием общественности. А минувшим вечером пара сменила пляжные наряды на торжественные — Венсан и Тина стали гостями 45-й церемонии вручения премии «Сезар», которая считается француским аналогом «Оскара».

На красной дорожке концертного зала «Плейель» в Париже Тина появилась в искристом вечернем платье с накидкой. Венсан предпочел более неформальный вид, расстегнув верхние пуговицы рубашки.

Венсан Кассель и Тина Кунаки Тина Кунаки

Шарлотта Генсбур позировала фотографам с костылями и гипсом — накануне актриса подвернула ногу. Впрочем, на отменное настроение Шарлотты это ничуть не повлияло. К тому же вынужденные «аксессуары» отлично смотрелись с мини-шортами Saint Laurent. Ева Грин появилась в роскошном атласном платье с перьями и под руку с неизвестным кавалером, который держал клатч актрисы, пока та выходила на сцену. На вечере также были замечены Фанни Ардан, Кьяра Мастроянни и другие.

Шарлотта Генсбур Кьяра Мастроянни Ева Грин Ева Грин Ева Грин со спутником

Что же касается победителей «Сезара», лучшим фильмом была признана картина «Отверженные» режиссера Ладжа Ли. «Сезара» за лучшую мужскую роль получил Рошди Зем, сыгравший в фильме «Боже мой», а лучшей актрисой в этом году стала Анаис Демустье, получившая награду за роль в фильме «Алиса и мэр». За лучшую режиссуру наградили Романа Полански, а его фильм «Офицер и шпион» получил награды за лучшую адаптацию и лучшие костюмы.

Фанни Ардан и Николас Бедос

Однако чествование Полански вызвало протесты не только у феминисток, устроивших беспорядки у стен концертного зала, но и у коллег режиссера, обвиняющегося в ряде изнасилований. Когда со сцены было объявлено его имя, сразу несколько актрис демонстративно удалились из зала. Среди них — Адель Хеннель, ставшая жертвой сексуальных домогательств другого режиссера — Кристофа Роджу.

Напомним, криминальная биография Романа Полански берет начало в 70-х. В 1977 году суд в Лос-Анджелесе признал Полански виновным в растлении 13-летней Саманты Геймер. Полански признал свою вину, заключил сделку со следствием и 42 дня находился в тюрьме, после чего был выпущен на свободу. Позже судья заявил о необходимости приговорить Полански к 50 годам тюрьмы, тогда Полански бежал во Францию. В 2009 году Полански был арестован в Цюрихе, где его спустя несколько месяцев отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов. В ноябре прошлого года криминальная история режиссера Романа Полански пополнилась еще одним эпизодом. Французская актриса Валентин Монье рассказала Le Parisien о сексуальном преступлении, которое было совершено над ней в 1975 году. Тогда ей только исполнилось 18 лет.