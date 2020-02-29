«Дела Майдана». ГБР расследует 51 производство

29.02.2020, 15:52, Новости дня

В спецподразделении Госбюро расследований по «делам Майдана» по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Как уточнили в ГБР, в феврале следователи сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве, который незаконно задерживал и привлекал к ответственности участников Революции достоинства.

Кроме того, в этом месяце был задержан экс-боец спецподразделения «Омега», которому вменяют убийство активиста Революции достоинства. Ему также сообщили о подозрении.

Также в феврале в суд передали дело судьи Днепровского райсуда города Киева, который обвиняется в принятии незаконных решений в отношении содержания под стражей участников Революции достоинства.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Минпромторг предложил повысить налог на старый коммерческий транспорт

30.01 / Чиновницы, вручавшие хлеб блокадникам в Керчи, написали заявление об уходе

25.02 / МВД: У всех, кто прибывает в Украину, будут мерить температуру

24.01 / ФСБ задержала жителя Крыма со схроном со взрывчатки

05.02 / Семья бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке за 1,2 млрд рублей — «Проект»

16.01 / Тимошенко: Эту власть всю надо снимать. Пусть возвращаются в свои «95-е кварталы»

22.02 / Москвичей предупредили о возвращении зимы

15.02 / Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

31.12 / Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом»

17.01 / Тбилиси приветствует заявление абхазского оппозиционера о диалоге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика