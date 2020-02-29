Обвиняемый в изнасиловании режиссер Полански выиграл премию «Сезар». Актриса Хенель ушла с церемонии в знак протеста

29.02.2020, 15:52, Новости дня

Режиссер Роман Поланскии получил французскую премию «Сезар» как лучший режиссер за фильм «Офицер и шпион». Об этом сообщает Variety.

Ни Полански, ни актерский состав, ни другие участники съемочной группы «Офицер и шпион» не присутствовали на церемонии награждения, состоявшейся в Париже 28 февраля. Ранее, 27 февраля, Полански заявил, что пропустит церемонию, чтобы избежать «линчевания». Тем не менее более 100 человек устроили протест напротив здания, где проходило награждение.

Журналист Бенджамин Рабиер в Twitter опубликовал видео, на котором французская актриса Адель Хенель после объявления Полански лауреатом премии демонстративно покинули церемонию. Уходя она выкрикнула: «Позор!».

Énorme malaise après le #Cesar2020 de la Meilleure Réalisation pour R. Polanski. Adèle Haenel quitte la salle en criant «La Honte» ! pic.twitter.com/r3DXkCCzYC

— Benjamin Rabier * (@benjaminrabier) February 28, 2020

Полански обвиняли в изнасиловании четыре раза. Саманта Геймер выдвинула обвинения в 1977 году, когда ей было 13 лет. Режиссер провел в тюрьме 42 дня, потом его освободили. 1 февраля 1978 года, непосредственно перед вынесением приговора, Полански бежал из США.

В 1993 году Полански выплатил Геймер крупную денежную компенсацию, после чего она отказалась от претензий. В сентябре 2009 года режиссер был арестован в Цюрихе по запросу США. Через несколько месяцев его отпустили под залог, а затем Минюст Швейцарии постановил отказать Вашингтону в экстрадиции и окончательно освободить Полански.

В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер силой овладел ею в парижском доме во время съемок фильма «Пираты» в 1983 году, когда ей было 16 лет.

Вслед за ней женщина, представившаяся Робин М., на пресс-конференции объявила, что Полански изнасиловал ее в 1977 году, когда ей также было 16 лет.

В октябре 2017 года с заявлением против Полански в прокуратуру швейцарского Санкт-Галлена обратилась 61-летняя немецкая актриса Рената Лангер. Женщина утверждает, что Полански изнасиловал ее несколько раз, когда ей было 15 лет.

Из-за обвинений в харасменте Полански исключили из Академии кинематографических искусств и наук США в начале мая 2018 года. Режиссер в ответ подал в суд на Академию.