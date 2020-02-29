В РФ проходят марши памяти Немцова

29.02.2020, 15:52, Новости дня

Сегодня по всей России проходят марши памяти российского оппозиционера Бориса Немцова. В Москве его участники идут по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Марш проходит в 40 городах РФ.

Движение колонны в Москве началось около 14.00 (13.00 по киевскому времени). По данным «Белого счетчика», в нем принимают участие более 22 тыс. человек.

К 14:40 на территорию мероприятия #МаршНемцова прошли 22,3 тыс. участников.

Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками.

Подсчет окончен.#БелыйСчётчик #МаршНемцова pic.twitter.com/QxY4A7sf8z

— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 29, 2020

РБК пишет, что полицейские через мегафоны заявляют, что по закону участники массового мероприятия не могут скрывать лица, в том числе использовать маски.

«Это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, и за это он отдал свою жизнь», – говорится на странице организаторов в Facebook.

ВИДЕОВидео: МБХ медиа / YouTube

Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира батальона «Север» Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы.

Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками.

Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.