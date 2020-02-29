«Ювентус» и «Интер» не сыграют из-за коронавируса. Матчи 26 тура перенесены на май

29.02.2020, 15:51, Новости дня

В Италии перенесена половина матчей 26 тура национального чемпионата по футболу, проведение которого было запланировано на 29 февраля, первое и второе марта. Всего отменено пять матчей. Причина – эпидемия коронавируса.

В число перенесенных матчей попало и центральное противостояние тура – матч "Ювентус" – "Интер". Также не будут сыграны встречи "Удинезе" – "Фиорентина", "Милан" – "Дженоа", "Сассуоло" – "Брешиа" и "Парма" – СПАЛ. Предварительно, поединки перенесены на 13 мая.

Изначально планировалось, что эти матчи будут сыграны при пустых трибунах.

Это не первый случай переносов в "Серии "А" – в 25 туре не было сыграно три матча: "Верона" – "Кальяри", "Аталанта" – "Сассуоло" и "Интер" – "Сампдория". Изменения календаря были внесены и в низшие лиги итальянского футбола.

Напомним, что по состоянию на субботу в Италии зафиксированы 900 случаев заражения, 18 человек скончались.



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