Путин нанесет визит в Псковскую область

29.02.2020, 15:50, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, совершит рабочую поездку в Псковскую область.

Там он посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию, а также примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в Чечне.

В ночь на 1 марта 2000 года военнослужащие 6-й парашютно-десантной роты вступили в бой с более чем двумя тысячами чеченских боевиков на высоте 776 в Аргунском ущелье. Из 90 десантников выжили только шестеро. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя РФ (21 из них посмертно), 68 награждены Орденом Мужества (63 из них посмертно).

30 июля 2018 года президент РФ подписал указ "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников", напоминает "Интерфакс".

27 февраля в храме Христа Спасителя в Москве состоялась панихида в память о героях-десантниках 6-й роты Псковской дивизии.



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