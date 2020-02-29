Le Figaro — вручение «Сезара» Роману Полански застало участников церемонии врасплох

29.02.2020, 15:31, Новости дня

Присуждение обвиняемому в сексуальных преступлениях режиссёру Роману Полански премии «Сезар» за лучшую режиссуру стало самым неловким моментом церемонии вручения, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, после объявления польско-американского режиссёра лауреатом, несколько женщин покинули зал в знак протеста, а другие обладатели призов старались избегать общения с прессой, чтобы не отвечать на вопросы о случившемся.



Reuters

За несколько минут до «неожиданного поворота» на церемонии вручения французской кинематографической премии «Сезар», лауреаты ещё спокойно подходили к прессе, чтобы порадоваться получению приза — так начинает корреспондент Le Figaro Мэтт Финанс репортаж с мероприятия.

Восходящие звёзды французского кино Алексис Маненти и Лина Худри, в частности отметили большое количество фильмов, посвящённых актуальным проблемам, и выразили надежду на рост взаимопонимания в обществе по таким резонансным вопросам, как феминизм, речь о котором идёт в фильме «Папича».

Однако вскоре визиты знаменитостей к прессе стали гораздо более редкими и создалось ощущение, что «нечто назревает», отмечает издание. И вот, премию за лучшую режиссуру получает Роман Полански*. «Ущерб нанесён», — констатирует автор. Актрисы Адель Энель, Ноэми Мерлан и сценарист Селин Сьямма покинули зал в знак протеста под аплодисменты прессы. После этого охрана заблокировала проход к красной дорожке, «создав необычайное волнение», а пресса осталась ждать в нескольких метрах от занавеса — безрезультатно.

Объявление лауреатов в категории «Лучший фильм» прошло почти незамеченным, а через несколько секунд 45-я церемония премии «Сезар» «приняла совершенно другой оборот», когда актёрам пришлось предстать перед журналистами, у которых накопились вопросы. «Отважный» Сванн Арло не стал убегать и заметил: «Адель — умная женщина, она правильно сделала, что ушла». По его словам, присуждение премии Полански создало «неловкость». Как отмечает издание, ни один другой артист этого мнения не поддержал. Многие звёзды французского кинематографа предпочли умолчать о беспрецедентном эпизоде в ходе церемонии.

Однако «величественная» Фанни Ардан высказала собственную точку зрения. Обладательница «Сезара» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» призналась, что «очень любит» Полански и рада за него. Она также изъявила желание защитить человека, находящегося в положении «один против всех», который для неё «как член семьи».

«Эта неловкость явно подогрела обстановку на церемонии, которая войдёт в анналы», — заключает корреспондент газеты.

*Номинация Полански на премию «Сезар» была неоднозначно воспринята кинематографическим сообществом Франции из-за предъявляемых ему обвинений в сексуальном насилии над женщинами (прим. ИноТВ).