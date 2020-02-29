Telegraph — Трамп планирует «исторический» саммит по контролю вооружений с мировыми лидерами

29.02.2020, 15:31, Новости дня

Американский лидер намерен встретиться с президентами России, Китая, Франции и Великобритании, чтобы обсудить вопрос контроля над вооружением. Вашингтон надеется, что на этой встрече ему удастся включить Пекин и Москву в новое соглашение и предотвратить дорогостоящую ядерную гонку, передаёт The Daily Telegraph.



Reuters

Дональд Трамп сообщил Москве, что США готовы провести «исторический» саммит с другими постоянными членами Совбеза ООН, чтобы добиться заключения трёхстороннего пакта о контроле над оружием с Россией и Китаем. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Белого дома, пишет The Daily Telegraph.

По словам чиновника, время и место встречи пока не определены, но планируется, что на ней будут присутствовать лидеры США, России, Китая, Британии и Франции. Вашингтон намерен воспользоваться этой возможностью, чтобы включить Пекин и Москву в новое соглашение и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений.

СНВ-III — последний действующий масштабный договор о контроле над вооружением между США и Россией. Он истекает в 2021 году, напоминает издание.

Вопрос о переговорах по продлению СНВ-III уже неоднократно поднимался в прошлом. Но в Белом доме считают, что необходимо новое соглашение, включающее Китай, который, как ожидается, может увеличить свои ядерные запасы в два раза в ближайшее десятилетие.

Россия предлагала США продлить срок действия СНВ-III на пять лет. Вместе с тем Москва также принимала идею Вашингтона о включении в соглашение Пекина, напоминает The Daily Telegraph.

США и РФ провели три двухсторонние встречи по этому вопросу, и американцы собирались начать диалог по этой теме с китайцами. Но на запланированном саммите представители трёх стран будут обсуждать договор за одним столом впервые, обращает внимание издание.

«Россия очень хочет заключить сделку по контролю над ядерным оружием. И это умно. Мы тоже этого хотим. Мы считаем, что это будет хорошо, — заявлял Трамп во время

декабрьской пресс-конференции. — И, как вы знаете, мы собираемся вовлечь Китай. Возможно, мы пригласим их позже. Или, быть может, мы пригласим их сейчас».

В настоящий момент Поднебесная обновляет свой ядерный арсенал. Страна является членом ряда международных соглашений о контроле над вооружениями, но ни один из них не ограничивает её ядерные возможности, подчёркивает издание.