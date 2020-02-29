Эксперты назвали главные новинки авторынка России весной 2020 года

29.02.2020, 15:28, Разное

Эксперты рассказали о главных новинках авторынка России, которые можно будет приобрести уже весной 2020 года. В перечне оказались модели от Opel, Skoda, Volkswagen, а также УАЗ и т.д.
Mitsubishi ASX обновился еще год назад, но в РФ соответствующая версия начнет продаваться только этой весной. Модель получила незначительные изменения в экстерьере и оформлении салона, также предполагается наличие новых силовых установок. Skoda Rapid сохранит актуальное поколение, но порадует глубокой модернизацией. Авто обзавелось более современными чертами во внешности, пока моторная гамма осталась прежней. Volkswagen весной порадует россиян сразу несколькими новинками. В частности, это рестайлинговый Passat с новым экстерьером, интерьером и расширенным перечнем функций. Jetta возвращается в РФ после почти двухлетнего отсутствия. Машина стала выглядеть “взрослее”, располагая мотором на 1,6 литра мощностью 110 л.с. и силовой установкой объемом 1,4 литра, выдающей 150 л.с. Polo после обновления фактически представляет собой перелицованный Skoda Rapid. В базе модель оснащается светодиодными фарами.

Kia Mohave существенно модернизирован, теперь он может похвастаться электроусилителем руля. Opel Grandland X тоже вернется в Россию уже в марте. Весной россиянам предложат УАЗ Пикап, а еще порадуют обновленные Cadillac XT6 и Audi А4.



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