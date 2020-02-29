Анастасия Костенко перед второй беременностью столкнулась с проблемами со здоровьем

29.02.2020, 15:28, Разное

Анастасия Костенко откровенно призналась, что перед второй беременностью от Дмитрия Тарасова столкнулась с проблемами со здоровьем. Об этом модель пояснила посредством поста на своей странице в Instagram.
Как отметила Костенко, когда она перестала кормить дочь Милану грудью, потребовалось три месяца для налаживания цикла. Однако лечащего врача модели волновало стремительное падение уровня гемоглобина, на фоне чего он посоветовал ей проверить желудок. Оказалось, что у супруги Дмитрия Тарасова хронический гастрит. В итоге Анастасия Костенко была вынуждена какое-то время придерживаться специальной диеты и пытаться нормализовать свое состояние.

Впрочем, возникающие на пути трудности не помешали модели и ее мужу-футболисту зачать еще одного ребенка. Во второй раз матерью манекенщица стала в февраля этого года, но пока звездные родители не раскрывают имени наследницы.



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