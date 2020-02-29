Лучшим смартфоном для селфи признан Asus Zenfone 6 ZS630KL

29.02.2020, 15:28, Разное

Эксперты назвали Asus Zenfone 6 ZS630KL лучшим смартфоном для селфи, который доступен на рынке РФ в начале года. В базовой комплектации приобрести модель можно по стоимости около 40 тысяч рублей.

Летом 2019 года состоялся релиз новинки тайваньской компании Asus. Смартфон получил экран с диагональю 6,4 дюйма матрицей IPS с разрешением в 2340х1080 пикселей. Безрамочная передняя панель предусмотрена для функционирования установленной на телескопической выдвижной платформе селфи-камеры. На верхней панели находится и переговорный динамик. Возможность «развернуть на себя» основную камеру позволяет в режиме селфи использовать мощную камеру на 48 мегапикселей и обеспечить уникальную для фронталок функцию автофокуса. По качеству снимков Asus Zenfone 6 ZS630KL удалось обойти даже Samsung Galaxy S10+. Поворотная камера обладает системой защиты от возможных повреждений. В случае, если акселерометр определяет падение смартфона, в автоматическом режиме происходит возвращение в безопасное закрытое положение.

Смартфон создан на базе операционной системы Android 9.0 с фирменной оболочкой. Представлен чип Qualcomm Snapdragon 855, имеется 6 гигабайт оперативной памяти. Существует возможность установки флеш-накопителя объемом до 2 терабайт. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов. Сканер отпечатка пальца на устройстве разместился по центру задней панели.