Российские разработчики создали устройство для выборочного блокирования телефонов

29.02.2020, 15:27, Разное

Специалистам российского холдинга «Росэлектроника» удалось разработать устройство, выборочно блокирующее телефоны. С помощью нового девайса появится возможность защищать режимные предприятия.
Речь идёт о виртуальной базовой станции, способной выборочным методом блокировать сотовую связь. Если обычное устройство подавление блокирует каждый девайс вокруг, то новинка имитирует функционирование базовой станции, обеспечивая доступ к связи исключительно выбранным абонентам из «белого списка».

Помимо этого, станция способна идентифицировать девайсы посредством их IMEI или IMSI. Смартфоны, не внесенные в «белый список», не смогут осуществлять входящие и исходящие звонки, а также передавать различные данные. Примечательно, что станция может блокировать связь стандарта GSM 900/1800 в радиусе более 30 километров. С помощью разработки российских специалистов будет сохранена конфиденциальность переговоров и коммерческая тайна.



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