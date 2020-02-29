Стало известно об условиях жизни убитого матерью ребенка-инвалида в Москве

29.02.2020, 15:19, Новости дня

Семья, в которой во время ссоры с матерью умер ребенок, страдающий ДЦП, не состояла на учете в органах соцзащиты, но получала социальную помощь, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

В ведомстве сообщили, что «на учете в учреждении соцзащиты семья не состояла», однако «получала все необходимые выплаты и льготы», обращалась за социальной помощью, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ребенок неоднократно проходил реабилитацию в учреждении соцзащиты, был обеспечен всеми необходимыми техническими средствами для реабилитации.

«Семье оказывалась адресная поддержка: выдавались сертификаты на продовольственную помощь, товары длительного пользования, детские товары», – рассказали в департаменте.

Уточняется, что обстоятельствами произошедшего занимаются правоохранительные органы.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что москвичка сильно ударила своего ребенка с ДЦП в грудь во время скандала из-за его отказа учить математику, после чего мальчик упал на пол и начал хрипеть.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ребенка – он умер от остановки сердца.

Ранее женщина подбросила дочь с ДЦП полицейским в Томске.



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