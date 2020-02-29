Взрыв метеорита над Хорватией сняли на видео

29.02.2020, 15:19, Новости дня

В небе над Хорватией произошел взрыв метеорита, камера автомобильного регистратора одного из автолюбителей запечатлела этот момент, ролик опубликован в Сети.

На видео метеорит с большой скоростью пролетел в небе, после чего взорвался, видеозапись опубликовал пользователь в Facebook.

Хорватский астрономический союз сообщил, что инцидент произошел около 10.30 по местному времени на высоте более 30 километров, передает РИА «Новости». Звук от взрыва длился на протяжении нескольких секунд, его было слышно во всей северной части Хорватии.

Ранее в Карелии камеры видеонаблюдения зафиксировали падение метеорита.