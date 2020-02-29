Взрыв метеорита над Хорватией сняли на видео

29.02.2020, 15:19, Новости дня

В небе над Хорватией произошел взрыв метеорита, камера автомобильного регистратора одного из автолюбителей запечатлела этот момент, ролик опубликован в Сети.

На видео метеорит с большой скоростью пролетел в небе, после чего взорвался, видеозапись опубликовал пользователь в Facebook.

Хорватский астрономический союз сообщил, что инцидент произошел около 10.30 по местному времени на высоте более 30 километров, передает РИА «Новости». Звук от взрыва длился на протяжении нескольких секунд, его было слышно во всей северной части Хорватии.

Ранее в Карелии камеры видеонаблюдения зафиксировали падение метеорита.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Немецкий физик об «Авангардах» — чувство защищённости благодаря наличию ПРО — это иллюзия

14.02 / Киев назвал «мюнхенский» план примирения РФ и Украины частной инициативой

27.02 / Foreign Policy — иностранное вмешательство начинается дома

07.01 / США назвали причину убийства Сулеймани

12.02 / В Пуэрто-Рико у расстрелянного ребенка под одеждой нашли 151 сверток с наркотиками

03.01 / «Украинского диверсанта» Бессарабова доставили в колонию в Ставропольском крае РФ – правозащитники

18.02 / Гимнаст Нагорный уронил статуэтку «Серебряной лани» и разбил ее

28.01 / На Донбасс приехал французский писатель Леви

20.02 / Гончарук о прибывших из Уханя украинцах: Никаких симптомов острых респираторных инфекций у них нет

02.02 / В США назвали пять самых грозных видов советского вооружения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика