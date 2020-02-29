После показа порно на Масленицу в Приморье возбудили дело

29.02.2020, 15:19, Новости дня

После показа порноролика в Приморье на масленичных гуляниях возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

«В следственном подразделении отдела МВД по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «б» ч. 3 с. 242 УК (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к нему.

Напомним, на уличном экране в Приморье на Масленицу включили порноролик, в местной администрации заверили, что виновных накажут.



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