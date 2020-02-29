Азербайджан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса

29.02.2020, 15:19, Новости дня

Азербайджан решил закрыть границу с Ираном на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, информирует оперативный штаб, созданный при кабмине страны для борьбы с вирусом.

В штабе сообщили, что, «принято решение о закрытии государственных границ между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на основе ограничительного режима с 16.00 (15.00 мск) 29 февраля 2020 года в течение двух недель», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Иран был проинформирован об этом решении».

Ранее в Азербайджане были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом.

Напомним, в Иране уже сотни людей заразились коронавирусом, десятки жителей страны скончались из-за болезни.



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