Минздрав обновил рекомендации для диагностики коронавируса

29.02.2020, 15:18, Новости дня

Министерство здравоохранения скорректировало рекомендации для диагностики коронавируса COVID-19.

Обновленную информацию направят во все медучреждения, сообщается на сайте ведомства.

В релизе ведомства отмечается, что любой человек с симптомами простуды или острой респираторной инфекции может обратиться в поликлинику по месту жительства, где сможет получить бесплатную медицинскую помощь.

«Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции COVID-19, об этом необходимо уведомить медицинских работников. После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции», – отметили в Минздраве.

Также министерство рекомендует россиянам не ездить в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией – Китай, Южную Корею, Италию и Иран, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ведомство дало рекомендации для профилактики коронавирусной инфекции.

«Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией населению рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом; стараться не прикасаться немытыми руками к лицу; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды», – говорится в релизе.

На данный момент подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, ОАЭ, Финляндии, Индии, Филиппинах, Италии, Великобритании, России, Канаде, Испании, Швеции, Бельгии, КНДР, Ливане, Иране, Израиле, Кувейте, Бахрейне, Афганистане, Ираке, Омане, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Алжире, Бразилии, Греции, Норвегии, Грузии, Пакистане, Северной Македонии, Дании, Эстонии, Египете, Литве,Нигерии, Нидерландах, Новой Зеландии, Белоруссии, Азербайджане, Мексике.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск коронавируса до «очень высокого».

Россиян призвали максимально сократить поездки за рубеж.