Глава МИД Украины помечтал о дзюдо-поединке с Путиным

29.02.2020, 15:18, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил желание сыграть в гольф или посоревноваться в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, такое было бы возможно после окончания конфликта в Донбассе.

«Помните, когда-то [президент США] Дональд Трамп говорил, что надо пригласить Путина на «Восьмерку» (саммит «Большой восьмерки», G8 – прим. ВЗГЛЯД), курорт и тому подобное? Моя реакция первая была (первое, что я представил): безусловно, если он приезжает туда, туда приезжает [президент Украины Владимир] Зеленский, и в присутствии всех лидеров наконец-то подписывается [документ], что война в Украине заканчивается, все убираются. Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

На вопрос ведущего, может ли это быть другой вид спорта, например, дзюдо, Пристайко сказал, что «готовы и на дзюдо тоже».

Трамп в конце прошлого года заявил, что формат «восьмерки» с участием РФ был бы гораздо эффективней «семерки».

Напомним, Путин является обладателем черного пояса по дзюдо. В конце 2019 года стало известно, что российский лидер отказался от красно-белого пояса и шестого дана по дзюдо.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Die Welt — сразу после Меркель — в немецком рейтинге самых влиятельных политиков Путин занял второе место

25.02 / Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

17.02 / Меры по снижению ипотечных выплат поручил разработать премьер-министр Мишустин

25.01 / Daily Telegraph — НАТО сделало «первый серьёзный шаг» по снижению зависимости от американцев

03.02 / Российский бензин оказался почти самым дешевым в Европе

25.02 / Трамп заявил, что что не получает помощи на выборах от других стран

12.02 / Берлин ограничит тендеры на закупку вооружения для немецких фирм

30.01 / Доклад о положении дел в стране: экскурс в историю

18.02 / Бывший чиновник и муж певицы Нюши оскорбил малоимущих сограждан

19.02 / Мнение: Украина не прошла очередной тест на адекватность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика