Глава МИД Украины помечтал о дзюдо-поединке с Путиным

29.02.2020, 15:18, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил желание сыграть в гольф или посоревноваться в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, такое было бы возможно после окончания конфликта в Донбассе.

«Помните, когда-то [президент США] Дональд Трамп говорил, что надо пригласить Путина на «Восьмерку» (саммит «Большой восьмерки», G8 – прим. ВЗГЛЯД), курорт и тому подобное? Моя реакция первая была (первое, что я представил): безусловно, если он приезжает туда, туда приезжает [президент Украины Владимир] Зеленский, и в присутствии всех лидеров наконец-то подписывается [документ], что война в Украине заканчивается, все убираются. Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

На вопрос ведущего, может ли это быть другой вид спорта, например, дзюдо, Пристайко сказал, что «готовы и на дзюдо тоже».

Трамп в конце прошлого года заявил, что формат «восьмерки» с участием РФ был бы гораздо эффективней «семерки».

Напомним, Путин является обладателем черного пояса по дзюдо. В конце 2019 года стало известно, что российский лидер отказался от красно-белого пояса и шестого дана по дзюдо.