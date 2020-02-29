«Белый счетчик»: Более 20 тысяч человек вышли на марш памяти Бориса Немцова в Москве

29.02.2020, 15:10, Новости дня

По данным «Белого счетчика», на марш памяти Бориса Немцова в Москве пришли 22,3 тысячи участников. Как сообщает корреспондент The Insider, помимо требований найти заказчиков убийства Немцова, люди кричат «Перемен!», «Путин вор», «Мы здесь власть», «Кадыров — позор России!»

Маршрут шествия проходит по Бульварному кольцу и по Проспекту Сахарова. Многие участники планируют после марша пойти на Большой Москворецкий мост, где Немцова убили.

Сотрудник «России 1» Ярослав Красиенко попытался снять сюжет для канала, но ему помешали журналисты и активисты.

Сотрудник «России 1» Ярослав Красиенко пытается снять сюжет для ТВ на марше памяти Немцова (это уже классика): pic.twitter.com/ORdNvSXzSB

— Ann (@IfSoAnn) February 29, 2020

Акции памяти Немцова проходят в Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Вологде и других городах.

Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых выходцев из Чечни к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Марши памяти Немцова проходят в городах России ежегодно. Первый прошел в 2015 году, на следующий день после убийства политика. В нем приняли участие более 50 тысяч человек.