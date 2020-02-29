Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за болезни

29.02.2020, 15:10, Новости дня

Папа римский Франциск третий день подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, за семь лет 83-летний понтифик ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий.

В пресс-службе Ватикана агентству сообщили, что, несмотря на недомогание, понтифик принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции.

В Ватикане не уточнили, чем именно болен папа римский.

Ожидается, что 1 марта он в сопровождении высшего духовенства отправится в пригород Рима для традиционного уединения перед началом поста.

В Италии к настоящему моменту выявлено наибольшее число заражений новым коронавирусом среди европейских стран.



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