Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за болезни
29.02.2020, 15:10, Новости дня
Папа римский Франциск третий день подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.
Как отмечает агентство, за семь лет 83-летний понтифик ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий.
В пресс-службе Ватикана агентству сообщили, что, несмотря на недомогание, понтифик принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции.
В Ватикане не уточнили, чем именно болен папа римский.
Ожидается, что 1 марта он в сопровождении высшего духовенства отправится в пригород Рима для традиционного уединения перед началом поста.
В Италии к настоящему моменту выявлено наибольшее число заражений новым коронавирусом среди европейских стран.
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