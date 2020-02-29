Греция усилила контроль на границе с Турцией после отказа Анкары сдерживать поток беженцев

29.02.2020, 15:07, Разное

Греческие пограничники начали блокировать проход мигрантов и беженцев, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза со стороны северо-восточной границы с Турцией. На одном из пропускных пунктов полиция применила дымовые шашки, сообщает The Guardian.

По информации источников, на границе в регионе Эврос накануне собрались около 300 человек, желающих покинуть Турцию. Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем твиттере заявил о «больших группах мигрантах и беженцев», которые пытались незаконно проникнуть в страну. «Греция не несет никакой ответственности за трагические события в Сирии и не пострадает от последствий чужих решений», — пишет он.

Контроль на границе с Турцией также усилила Болгария, власти которой дополнительно направили на пропускные пункты тысячу военных. Это произошло после того, как Турция решила больше не сдерживать поток беженцев в ЕС из-за обострения ситуации в Идлибе.

28 февраля турецкие военные сообщили о смерти 33 своих военных из-за атаки в сирийской провинции. Анкара объявила о решении нанести ответные удары. Как передает Anadolu, в результате атак по нескольким районам погибли 56 сирийских военных.

Источник: Новая газета



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