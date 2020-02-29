В Крыму лжесотрудник ФСБ задержан настоящими

29.02.2020, 14:56, Новости дня

Крымское управление ФСБ задержало мошенника – уроженца города Еревана, который обещал за мзду трудоустроить в силовые структуры республики. Сам проходимец представлялся начальником отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ.

Так, за 60 тысяч долларов он обещал томичу должность в следкоме региона и даже согласился на транш по частям. При получении 20 тысяч долларов якобы для высокого покровителя преступника взяли с поличным.

Вину свою он полностью признал. Мерой пресечения суд избрал для него арест на два месяца. Сейчас проверяется, не участвовал ли арестованный в других аферах, передает РИА Новости.