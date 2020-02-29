Полиция насчитала восемь тысяч участников марша в центре Москвы

29.02.2020, 14:55, Новости дня

В Москве проходит марш памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту. В согласованной властями акции по подсчетам столичной полиции участвуют около восьми тысяч человек.

Безопасность манифестантов на маршруте от Страстного бульвара до проспекта Сахарова​​​ обеспечивают полицейские и росгвардейцы, пишет РИА Новости. Всех пришедших проверили рамками металлодетекторов. В центре Москвы в связи с маршем перекрыто движение транспорта. 

Участники акции несут флагами РФ и партий, плакаты с портретами Немцова.

За убийство известного политика в 2017 году пять киллеров были осуждены на длительные сроки заключения.



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