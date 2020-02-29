9-летний школьник наклонился за ручкой и умер

29.02.2020, 14:55, Новости дня

Девятилетний школьник умер во время урока в челябинской школе, сообщает Следком. В сообщении уточняется, что ребенок страдал хроническим заболеванием.

На странице, посвященной Магнитогорску в соцсети "ВКонтакте", одноклассники мальчика рассказывают, что ЧП произошло в школе № 12. Мальчик наклонился за упавшей на пол ручкой и потерял сознание. Вызванные педагогами медики лишь констатировали смерть ребенка.

Накануне ученица зеленоградской школы скончалась во время перемены. Девочка вышла из класса после урока и вдруг стала оседать на пол. Медики оперативно прибыли на место, но реанимационные мероприятия оказались безуспешны. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.