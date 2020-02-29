Мнение: Жертвы Instagram

29.02.2020, 14:40, Разное

До сегодняшнего дня знать не знал, что есть такая инстаграмщица Екатерина Диденко, у которой в Instagram миллион подписчиков, а вчера девушка отпраздновала свой день рождения в банном комплексе «Девятый вал». Так отпраздновала, что стала вдовой. Кроме мужа девушки погибли еще двое гостей вечеринки, еще один – в реанимации.

В баню принесли полтора пуда сухого льда и бросили в бассейн. Был расчет, что получится красивая картинка, когда лед начнет испаряться. Но сухой лед повел себя так, как и должен был повести. Водяного пара, поднимающегося вверх, не получилось. Сухой лед при испарении вытеснил с поверхности бассейна кислород и те, кто в это время был в воде, начали вдыхать углекислый газ и тут же посинели…

Поразительно, но когда пострадавщих доставили в реанимацию, инстаграмщица на забыла свой Instagram и выложила видео в сторис…

Чудовищная история…