Ученые: Вегетарианская диета связана с более низкой вероятностью инсульта

29.02.2020, 14:34, Разное

Рацион вегетарианской диеты, состоящий из овощей, орехов и сои, может снизить вероятность инсульта. Напомним, что острое нарушение кровоснабжения головного мозга является одной из распространенных причин летальных исходов в мире.

Помимо этого, данное заболевание является главной причиной инвалидности. Впрочем, если человек изменит свой рацион питания, то точно избежит инсульта, отмечают специалисты. В исследовании зарубежных специалистов приняли участие несколько групп людей. В отдельную категорию вошли люди, не употребляющие мясо или рыбу. Средний возраст испытуемых составлял около 50 лет, все они ни разу не сталкивались с инсультом. Первая группа, насчитывающая более 5 тысяч человек, была под наблюдением ученых около 6 лет. Вторая категория, состоящая из 8,3 тысяч людей, была объектом исследования уже 9 лет.

В итоге, в первой категории произошло лишь 54 инсульта, а вегетарианцы имели очень низкую вероятность развития недуга. Во второй группе был зафиксирован 121 инсульт – здесь вегетарианцы также имели более низкий риск перенести недуг. Ученые сделали вывод, что вегетарианская диета, в целом, очень полезная в качестве профилактики против инсульта. Впрочем, у исследования есть важный недостаток – специалисты следили за рационом испытуемых лишь вначале. Поэтому, не совсем понятно, менялся ли рацион участников с течением времени.