Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

29.02.2020, 14:34, Разное

Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз. Оказывается, у исполнителя карие глаза.

Элджей в своем официальном профиле Instagram опубликовал обложку нового альбома. Больше всего подписчиков удивила смена имиджа российского хип-хоп исполнителя: он снял белые линзы. Подписчики в комментариях выразили свое мнение касаемо нового образа знаменитости. Кто-то посчитал, что такая перемена произошла под влиянием супруги Элджея, телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Но специалисты уверены, что избавление от мутно-белых линз, уже ставших неотъемлемой частью образа исполнителя, связано с проблемами со зрением. Известно, что без вреда для здоровья глаз линзы можно носить не более четырех часов в сутки.

Фанаты разделились, на тех, кто поддерживает певца и тех, кто считает, что теперь рэпер лишился своей индивидуальности. Сам Элджей не дает никаких комментариев касаемо смены имиджа.