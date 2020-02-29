Появились новые подтверждения работы над Windows Core OS

29.02.2020, 14:34, Разное

На просторах Сети появились новые сведения, подтверждающие работу специалистов компании Microsoft над Windows Core OS (WCOS). Официально разработчик не торопится подтверждать наличие нового продукта.

Инсайдеры указывают на наличие модульной системы, ориентированной на разные форм-факторы. В частности, именно на ее основе должны выпускать сборки для ПК, двухэкранных девайсов, даже гарнитуры и Xbox One. Притом каждая из систем может получить разные графические окружения. Среди прямых намеков на новый продукт Microsoft недавнее заявление LinkedIn о работе над “инновационными технологиями”, основанными на WCOS для устройств смешанной реальности. На площадке Microsoft Store не так давно “светилась” тестовая GameCore на упомянутой системе.

Предполагается, что новая ОС окажется производительной и обойдется без регрессий. Маловероятно, что она заменит собой стандартную “десятку” или Windows 10 X, но может в итоге послужить дополнением к ним. Рассекретить WCOS планируется уже в мае 2020 года в рамках конференции для разработчиков Microsoft Build.