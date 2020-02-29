Раскладной смартфон Microsoft Surface Duo может выйти раньше, чем считалось

29.02.2020, 14:34, Разное

Старт продаж раскладного смартфона Microsoft Surface Duo может состояться раньше, чем считалось изначально. Дебют устройства в форме книжки состоялся еще осенью минувшего года.

После анонса представители разработчика заявили, что с большой долей вероятности официальные продажи Surface Duo стартуют не ранее конца 2020. Новая информация указывает, что это может случиться заметно раньше, а именно летом нынешнего года. При этом доступен смартфон будет в ограниченном количестве. Сейчас в Microsoft почти завершены работы как над аппаратной частью, так и над программной. В настоящее время заканчивается настройка ОС и специфического ПО.

Функционировать Surface Duo должен на базе процессора Snapdragon 855, в то время как в качестве ОС служит Android. Ранее стало известно о новой функции складного смартфона, благодаря которой просматривать сообщения станет возможным лишь немного приподняв крышку.