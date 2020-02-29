Турция пустила мигрантов в ЕС

29.02.2020, 14:26, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с Европейским союзом для сирийских беженцев. Об этом турецкий лидер сообщил, выступая в Стамбуле.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», – приводит его слова РИА «Новости».

Эрдоган сообщил, что через границу за минувшие сутки прошли 18 тыс. мигрантов. «А сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово», – сообщил он.

Президент республики напомнил, что , еще несколько месяцев назад Турция пообещала открыть беженцам двери в Европу, однако заявлениям турецких властей не поверили.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.



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