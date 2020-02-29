Боярского заподозрили в неправильной парковке в Петербурге

29.02.2020, 14:26, Новости дня

Автомобиль Mercedes, якобы принадлежащий актеру Михаилу Боярскому, был припаркован на 2-м Зимнем мосту в Санкт-Петербурге – парковка в этом месте запрещена, сообщают СМИ.

О припаркованном на мосту автомобиле сообщил читатель издания «Фонтанка».

Отмечается, что машина стояла в неположенном месте всю ночь. Рядом располагается дом Боярского.

При этом три недели назад артист якобы оставил свой Mercedes на ночь на набережной Мойки, заехав на тротуар моста.

Кроме того, осенью 2019 года появились фото и видео, на которых автомобиль Боярского паркуется на встречной полосе в центре Петербурга.

Одна из очевидцев тогда заявляла, что Боярский мог припарковаться в неположенном месте из-за плохого самочувствия и необходимости срочно купить лекарство в находящейся рядом аптеке.

Позже жена актера Лариса Луппиан подтвердила, что Михаил Боярский нарушил правила дорожного движения, припарковавшись в неположенном месте.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Индекс Мосбиржи установил исторический максимум

29.01 / Брексит оставит Евросоюз без британской рыбы

18.02 / Ургант посмеялся над пенсией отца

02.01 / Венедиктова объявила о намерении сложить полномочия народного депутата

27.01 / Правительство одобрило законопроект о блокировке пользователей e-mail

15.01 / МЭР оценило стоимость социальных инициатив президента

20.02 / Ляшко заявил, что готов поселить у себя несколько украинцев, эвакуированных из Уханя

19.02 / Названы потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

06.01 / Немецкий журналист — станет ли ЕС игрушкой США и Китая в 2020 году — зависит от Германии

10.01 / Замминистра транспорта заявил в СК о попытке взятки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика