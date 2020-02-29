Боярского заподозрили в неправильной парковке в Петербурге

29.02.2020, 14:26, Новости дня

Автомобиль Mercedes, якобы принадлежащий актеру Михаилу Боярскому, был припаркован на 2-м Зимнем мосту в Санкт-Петербурге – парковка в этом месте запрещена, сообщают СМИ.

О припаркованном на мосту автомобиле сообщил читатель издания «Фонтанка».

Отмечается, что машина стояла в неположенном месте всю ночь. Рядом располагается дом Боярского.

При этом три недели назад артист якобы оставил свой Mercedes на ночь на набережной Мойки, заехав на тротуар моста.

Кроме того, осенью 2019 года появились фото и видео, на которых автомобиль Боярского паркуется на встречной полосе в центре Петербурга.

Одна из очевидцев тогда заявляла, что Боярский мог припарковаться в неположенном месте из-за плохого самочувствия и необходимости срочно купить лекарство в находящейся рядом аптеке.

Позже жена актера Лариса Луппиан подтвердила, что Михаил Боярский нарушил правила дорожного движения, припарковавшись в неположенном месте.