Верховный муфтий РФ поддержал упоминание Бога в Конституции

29.02.2020, 14:26, Новости дня

Верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин поддержал предложения о внесении тезисов про Бога в Конституцию. По его словам, «Святая Русь не может быть без упоминания Бога».

«Обязательно нужно вносить, потому что мы считаем, что Святая Русь не может быть без упоминания Бога, чтобы не славить его. И в гимне нашем поется: «И Богом хранимая страна» (хранимая Богом родная земля – прим. ВЗГЛЯД). Уже в гимне есть, а почему не должно быть в Конституции?» – сказал РИА «Новости» муфтий Таджуддин, возглавляющий Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России.

Он напомнил, что в пятницу было принято заявление Межрелигиозного совета России, на котором все представители традиционных конфессий единодушно поддержали эту идею. «И не только о том, чтобы упоминать Бога, а и о том, что религия отделена от государства, но государство заботится и поддерживает все традиционные конфессии и морально, и материально», – добавил муфтий.

По его словам, мусульмане полностью поддерживают инициативу президента и парламента о внесении поправок. «Страна растет, идет вперед. У нас многие говорят, что обогнали китайцы, и Америка, и другие. Но мы не отстающие – мы растущие. Территории нам хватает, а чтобы дух и материальное благосостояние, и экономика росли, мы должны вносить поправки в Конституцию – это закон жизни. А в божии законы только Бог имеет право вносить изменения», – заключил Таджуддин.

В свою очередь муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отметил, что предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, после Пасхи и до начала Рамадана, учитывает интересы мусульман. «Очень радует, что учитываются интересы мусульман», – сказал муфтий Татарстана.

Он положительно оценил тот факт, что в целом в такой многонациональной и многоконфесиональной стране как РФ учитываются интересы всех народов и всех религий.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева сообщила, что подготовлена поправка в Основной закон, предусматривающая упоминание Бога в историческом контексте.



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