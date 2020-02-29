Эрдоган во время разговора с Путиным попросил Россию не мешать турецким войскам в Сирии

29.02.2020, 10:24, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехникиПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора с российским президентом попросил Владимира Путина, чтобы Россия не мешала турецким военным в Сирии.

Пересказывая содержание телефонного разговора, Эрдоган добавил, что России нужно оставить турецких военных «один на один с режимом» Башара Асада.

«Мы не понимаем, каковы российские намерения там», –​ добавил турецкий президент, выступая в Стамбуле на встрече с депутатами правящей Партии справедливости и развития.

Ранее о телефонном разговоре Путина и Эрдогана, который состоялся 28 февраля, сообщил Кремль. «Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», – говорилось в сообщении Кремля.

В ночь на 28 февраля в результате авиаудара по позициям турецких военных в сирийском городе Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих, еще 32 были ранены. Для Турции эти потери стали крупнейшими за все девять лет войны в Сирии.

Турция поддерживает в Сирии оппозицию, а противостоят им в Идлибе силы правительства Башара Асада, которых поддерживает Россия. Официально Россия при этом объясняет свое присутствие в Сирии необходимостью борьбы с террористическими образованиями.

Согласно договору об урегулировании конфликта в Сирии от 2018 года, гарантами которого были Россия и Турция, Москва и Анкара обязаны передавать друг другу информацию о передвижении своих военных, чтобы избегать прямых столкновений. Москва, в свою очередь, передает информацию о турецких военных Сирийской армии. Как утверждают в Министерстве национальной обороны Турции, незадолго до ударов турецкие военные предупредили российских военных о своем точном местонахождении в Идлибе. Но, несмотря на это, войска Асада все равно нанесли удар по их позициям.



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