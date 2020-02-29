В Санкт-Петербурге на марше Немцова задержали шесть человек

29.02.2020, 14:23, Новости дня

В Петербурге задержали шестерых участников марша в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным издания среди задержанных:

член регионального совета движения «Чайный клуб» Артем Владимиров с плакатом, на котором было написано «Я знаю, кто заказал! А вы?»;

Дмитрия Скурихина и Рената Нурулина задержали с растяжкой;

Людмилу Дубовую;

Алексея Болгарова;

участника «Открытой России» Павла Чупрунова;

Памятное шествие проходит в центре Петербурга по согласованию с местными властями. Как сообщает корреспондент Настоящего Времени с места событий, на акцию пришли около 800 человек, полиция говорит о 500 участниках.

Телеканал «Настоящее Время» ведет прямую трансляцию из Петербурга и Москвы:

В субботу, 29 февраля, по всей России проходят памятные акции – марши, одиночные пикеты и митинги – в память об оппозиционере Борисе Немцове, которого убили в 2015 году.

Ранее полиция задержала нескольких человек во время одиночных пикетов в Волгограде.

Российского политика Бориса Немцова застрелили пять лет назад – 27 февраля 2015 года – в центре Москвы. За убийство осудили исполнителей преступления (они не признали вину), организаторов и заказчиков не нашли. Ежегодно в годовщину убийства по стране проходят оппозиционные шествия и митинги памяти Немцова.