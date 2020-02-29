В Санкт-Петербурге на марше Немцова задержали шесть человек

29.02.2020, 14:23, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехникиВ Петербурге задержали шестерых участников марша в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным издания среди задержанных:

член регионального совета движения «Чайный клуб» Артем Владимиров с плакатом, на котором было написано «Я знаю, кто заказал! А вы?»;
Дмитрия Скурихина и Рената Нурулина задержали с растяжкой;
Людмилу Дубовую;
Алексея Болгарова;
участника «Открытой России» Павла Чупрунова;

Памятное шествие проходит в центре Петербурга по согласованию с местными властями. Как сообщает корреспондент Настоящего Времени с места событий, на акцию пришли около 800 человек, полиция говорит о 500 участниках.

Телеканал «Настоящее Время» ведет прямую трансляцию из Петербурга и Москвы:

 

В субботу, 29 февраля, по всей России проходят памятные акции – марши, одиночные пикеты и митинги – в память об оппозиционере Борисе Немцове, которого убили в 2015 году.

Ранее полиция задержала нескольких человек во время одиночных пикетов в Волгограде.

Российского политика Бориса Немцова застрелили пять лет назад – 27 февраля 2015 года – в центре Москвы. За убийство осудили исполнителей преступления (они не признали вину), организаторов и заказчиков не нашли. Ежегодно в годовщину убийства по стране проходят оппозиционные шествия и митинги памяти Немцова.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / 20s. Mozgi, «Время и Стекло», Michelle Andrade спели вместе. Видео

25.01 / Stratfor предрёк России новые демографические ямы

16.02 / В Киевской области полицейский на пешеходном переходе сбил двух человек, один из них скончался

14.01 / Суд приговорил к 1,5 годам условно жителя Вологодской области за комментарий вконтакте

15.01 / Мы установили фактически количество населения в Украине – Дубилет

23.01 / Госдума расширила круг лиц, которым можно позвонить при задержании

13.01 / На задерживавших Голунова полицейских завели уголовное дело

15.01 / Супруги из Рязани попали в чилийскую тюрьму за осквернение памятника

28.02 / За нарушения на голосовании по Конституции введут наказание до четырех лет колонии

27.02 / В ходе беспорядков в столице Индии погибло свыше 30 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика