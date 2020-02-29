Два человека погибли, прыгнув в бассейн на вечеринке известной московской блогерши

29.02.2020, 9:22, Новости дня

Несколько человек получили отёк лёгких из-за брошенного в воду сухого льда, выжившие находятся в реанимации.

В пятницу, 28 февраля, в Москве веселая вечеринка закончилась смертью двух человек и реанимацией для пятерых пострадавших.

Популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала свой 29-й день рождения в банном комплексе «Девятый вал» с друзьями. В процессе веселья молодые люди решили поплавать в бассейне с красивыми эффектами и бросили в воду сухой лёд, причём много, 25 кг. Такой сюрприз придумал супруг Екатерины, Валентин Диденко.

В итоге началась реакция выделения углекислого газа, пловцы начали синеть и терять сознание. Пострадавшие получили химические ожоги и отёк лёгких. Двое из них скончались. Одну из жертв зовут Наталья Монакова.

В реанимацию попал муж Екатерины Диденко, Валентин, и ещё четыре человека. Сама блогерша не пострадала.

По иронии судьбы блог Екатерины Диденко (@didenko.katerina) посвящён как раз химическим препаратам — лекарствам (девушка даже называет себя «Аптечный ревизорро»), на неё подписано более миллиона человек.