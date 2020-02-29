Два человека погибли, прыгнув в бассейн на вечеринке известной московской блогерши

29.02.2020, 9:22, Новости дня

Несколько человек получили отёк лёгких из-за брошенного в воду сухого льда, выжившие находятся в реанимации.

В пятницу, 28 февраля, в Москве веселая вечеринка закончилась смертью двух человек и реанимацией для пятерых пострадавших.

Популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала свой 29-й день рождения в банном комплексе «Девятый вал» с друзьями. В процессе веселья молодые люди решили поплавать в бассейне с красивыми эффектами и бросили в воду сухой лёд, причём много, 25 кг. Такой сюрприз придумал супруг Екатерины, Валентин Диденко.

 В итоге началась реакция выделения углекислого газа, пловцы начали синеть и терять сознание. Пострадавшие получили химические ожоги и отёк лёгких. Двое из них скончались. Одну из жертв зовут Наталья Монакова.

В реанимацию попал муж Екатерины Диденко, Валентин, и ещё четыре человека. Сама блогерша не пострадала. 

По иронии судьбы блог Екатерины Диденко (@didenko.katerina) посвящён как раз химическим препаратам — лекарствам (девушка даже называет себя «Аптечный ревизорро»), на неё подписано более миллиона человек. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Появилось видео полетов Су-35С в Карелии

11.02 / Дональд Трамп и первая леди Мелания посетят Индию в конце февраля

26.02 / Соловей: Сурков сказал о принуждении Украины к братству. Это точное описание планов российского руководства в отношении Украины

10.01 / В Германии назвали темы для обсуждения на встрече Путина и Меркель

19.02 / Таксист снял с банковской карты пьяного пассажира полмиллиона рублей

11.01 / Новый посол США Салливан решил улучшить отношения Москвы и Вашингтона

27.01 / Представлен самый быстрый во Вселенной искусственный объект

06.02 / «Союз МС-13» с экипажем вернулся на Землю

20.01 / Кадыров исключил для себя работу за пределами Чечни

30.01 / Грузии грозят санкции в случае отказа принять делегацию России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика