Календарь: 29 февраля — День Кащея-Чернобога

29.02.2020, 8:22, Новости дня

Наступил уникальный день, который бывает один раз в 4 года.

В этот день чествуется самое злое божество славянского пантеона — известный нам ещё по детским сказкам, Кащей или Чернобог (черный Змей, Кощей) — Повелитель Нави, Тьмы и Пекельного царства. Бог холода, уничтожения, смерти, зла; Бог безумия и воплощения всего плохого и черного.

Славяне делят весь мир на две половины: добрую и злую или дружественную и враждебную человеку. Каждую из них олицетворяет свой бог. Враждебную олицетворяет Чернобог.

Кащей изображается в виде человекоподобного идола, окрашенного в черный цвет с посеребренными усами. Ему приносят жертвы перед началом важнейших дел, например, перед выступлением в военный поход. Жертвы приносят часто кровавые и человеческие, убивают пленников, рабов и коней.

По старославянским обычаям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно торжественно раздавить в руке сырое куриное яйцо — таким образом Кащею, смерть которого традиционно скрывается в яйце, приходит конец, а поскольку Кащей символизирует собой зиму, то заодно оканчивается и зима. Язычники утверждают, что если раздавить яйцо, которое снесла курица на Рождество, то в марте морозов уже не будет.

Високосный год появился с введением Юлианского календаря в 46 году до Рождества Христова. С тех пор дню 29 февраля в народе стали приписывать необычные свойства.

По некоторым древним источникам этот день являлся сакральным: день-мистерия, день, когда открывается окно в «параллельный мир». В связи с этим его до сих пор называют «всплывающим», «ускользающим», будто появляющимся из ниоткуда и уходящим в никуда…

На Руси считали високосный год опасным и приписывали ему многие небывалые беды. Якобы 29 число февраля високосного года «есть самый бедственный день для всех возможных несчастий. Тогда, будто, и скот падает, и дерева засыхают, и повальные болезни появляются, и семейные раздоры заводятся».

Впрочем, в других странах к этому дню позитивное отношение. Так, в Шотландии женщины имеют право… свататься к мужчинам.

По традиции считается, что рожденные 29 февраля люди наделены особыми способностями, они являются некими посланниками из параллельного мира.

Праздники 29 февраля:

Международный день редких заболеваний.

События дня:

1288 г. — в Шотландии вступил в силу закон: мужчина, отказавшийся жениться на даме, которая сделала ему предложение, был обязан заплатить штраф.

1504 г. — Христофор Колумб использовал лунное затмение для запугивания враждебных ямайских индейцев.

1696 г. — Петр I прибыл в Воронеж, чтобы лично руководить постройкой первых кораблей для похода на Азов, на верфь, ставшую родиной русского флота.

Именинник:

Иван.

Родились:

Джоаккино Россини (1792 — 1868 гг.) — итальянский композитор, автор оперы «Севильский цирюльник».

Юрий Богатиков (1932 — 2002 гг.) — советский эстрадный певец.

Ирина Купченко (1948 г.) – советская и российская актриса, жена Василия Ланового.