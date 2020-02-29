Автобус с юношеской футбольной командой вылетел в кювет под Ульяновском

29.02.2020, 10:22, Новости дня

Число пострадавших в ДТП с детьми-футболистами в Ульяновской области увеличилось до семи.

«В настоящее время за медицинской помощью обратились 7 детей, из которых один отпущен домой, трое госпитализированы, трое проходят обследование. На месте происшествия работает следственно – оперативная группа УМВД России по Ульяновской области и сотрудники Госавтоинспекции», -сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

Как стало известно РЕН ТВ, на данный момент на месте работает 27 сотрудников МЧС и РСЧС, задействовано 11 единиц техники.

Напомним, в автобусе находилась команда футболистов из 27 человек и сопровождающие детей взрослые. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.