Лейтенанта МВД приняли за эскортницу из-за откровенных снимков в Сети

29.02.2020, 14:22, Новости дня

Тюменская сотрудница правоохранительных органов разместила на своей странице в Instagram беспечные фотографии, за что и «попалась» злым языкам на острие.

Сообщество «Омбудсмен полиции» во ВКонтакте разместило накануне снимки лейтенанта внутренней службы УМВД России по Тюменской области Анастасии Долговой, взятые с ее странички в Instagram. Администратор посчитал их чересчур откровенными для сотрудника правоохранительных органов и выдвинул предположение, что подобные фотографии обычно размещают девушки, оказывающие эскорт – услуги. А та, где прекрасная Анастасия снялась в бассейне с паром и вовсе назвали «Мисс сауна 2019». Правда, пользователям не особо понравился ернический комментарий админа. У девушки нашлись защитники, которые посчитали, что это недостойно настоящего мужчины. А кто-то даже предположил, что «видать, одна отказался, вот и отыгрываются на всех». К слову сказать, это не единственная симпатичная полицейская, против которой ополчился «Омбудсмен полиции» за откровенные фотографии.