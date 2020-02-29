Россиянам предложили основную меру защиты от коронавируса

29.02.2020, 14:21, Новости дня

Роспотребнадзор рекомендовал по мере возможности сократить выезд за рубеж.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас наступило такое время, что не стоит выезжать за пределы России. Заявление было сделано в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса по миру.

«Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», — цитирует сегодня ТАСС главу ведомства.

Помимо этого Попова напомнила и о других мерах профилактики и защиты от коронавируса. Впрочем, они оказались хорошо известные россиянам меры, поскольку точно такие же меры предлагается соблюдать при эпидемии любой разновидности гриппа, находясь в местах массового скопления людей, а главное, в общественном транспорте. Тем не менее, Попова посчитала необходимым перечислить их журналистам. Итак, регулярно мыть руки, держать в чистоте гаджеты, промывать нос. Примечательно, что при этом глава Роспотребнадзора не стала рекомендовать никаких профилактических препаратов или витаминов. Ранее Ассоциация туроператоров России «наехала» на Роспотребнадзор, призывая обозначить сроки ограничений продажи туров для поездки в Италию и другие страны. Жаловались, что турбизнес загибается.