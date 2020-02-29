Очень странная Югра

29.02.2020, 14:19, Разное

Кто стоит за убийствами и пытками бизнесменов в одном из самых безопасных городов страны — Нижневартовске?

Нижневартовск. Богатый северный город. Средняя зарплата нижневартовцев — 49 000 рублей. Многие, кто работает на Самотлорском нефтяном месторождении, получают больше. Детские сады, школы — всего в достатке. И даже с преступностью вроде бы все хорошо: в 2017 году город был признан вторым по безопасности в РФ (правда, после Грозного). Однако последние два года в Нижневартовске происходят странные события. Один за другим здесь погибают бизнесмены, работающие в коммунальном секторе. А их товарищи — жалуются на угрозы. Корреспондент «Новой» отправился в Югру, чтобы разобраться, кто убивает местных предпринимателей. И ради чего.

Часть 1. Два часа в пути до Мегиона

Денис Пушкаренко был успешным человеком: собственная клининговая фирма, до этого — должность замдиректора в крупной городской управляющей компании «Ладья», до этого — работа в администрации Нижневартовска, в отделе по делам молодежи. Трое детей.

Всю жизнь Пушкаренко пропагандировал ЗОЖ. Не выпивал даже по праздникам, от курения отговаривал других. Бегал. Медицинская книжка — почти пуста.

И вдруг — проблемы с сердцем, внезапный приступ. Такое бывает в полицейских машинах.

22 октября прошлого года предприниматель ехал на занятие по английскому языку. На пересечении улицы Мира с переулком Романтиков на окраине Нижневартовска его обогнал автомобиль ППС, сотрудник подал сигнал остановиться. Пушкаренко припарковал машину на ближайшем пустыре, и тут же ее заблокировала ехавшая сзади «Газель».

Выбежавшие из «Газели» люди достали бизнесмена из его автомобиля, и силком посадили в полицейскую «Гранту». Машина направилась в сторону Сургута.

Денис Пушкаренко. Фото из соцсетей

Погода 22 октября была привычной для этого сезона в Югре: -1 °C, легкий снегопад и ветер 6 м/с. Но автомобиль полиции почему-то ехал очень медленно. Выехав из Нижневартовска в 18.30, лишь в 20.32 «Гранта» остановилась около ворот станции скорой помощи в Мегионе — в 37 километрах от места задержания. Обычно этот путь занимает полчаса.

«Мужчина сидел на заднем сиденье. Без сознания, без признаков жизни, — засвидетельствовал врач скорой Алиших Магомедов. — Мы извлекли его из машины с помощью фельдшера и трех мужчин, которые его привезли. Мужчины были в гражданской одежде, но представились сотрудниками полиции. Они пояснили, что везут задержанного в Сургут. [Мы] пытались [его] реанимировать, было 5–6 медиков, но не смогли. <…> По словам сотрудников полиции, у Пушкаренко были судороги с потерей сознания до одной минуты».

Медики констатировали, что на момент прибытия полицейских на станцию скорой Денис Пушкаренко уже полчаса находился в состоянии клинической смерти.

«Прижизненные повреждения»

Черный Cadillac везет меня куда-то на окраину Нижневартовска. С адвокатом Хамзатом Израиловым, который изучал обстоятельства смерти Дениса Пушкаренко, мы знакомы давно. Он нашел кафе, где «можно поговорить без лишних ушей». Здесь нам выделяют целый зал.

У входа — гражданка в длинной синей куртке. Ирина Пушкаренко, вдова погибшего.

— Всю ночь после пропажи Дениса я звонила ему, его друзьям и знакомым. Перебрала все городские отделения полиции — везде говорили, что такого человека не задерживали, что не знают, где он. Только к 10 утра мне позвонил следователь [мегионского отдела СК] Роман Ракитин. И сказал, что мой муж умер. Попросил приехать в Мегион.

За руль Ирина не села, не смогла. К следователю ее повезли знакомые.

Ирина Пушкаренко. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Роман Ракитин говорил странное: будто Дениса Пушкаренко просто обнаружили лежащим у станции скорой помощи. Как он оказался в Мегионе — неизвестно. В опознании тела мужа Ирине отказали:

в этом, мол, нет необходимости — «при нем был найден паспорт».

— Еще следователь задавал много вопросов про здоровье: где у Дениса «кололо», на что он жаловался, выпивал ли накануне. Я ответила: «Вы ведете к тому, что он тяжело болел и от этого умер? Так вот — он был абсолютно здоров».

На том и разошлись.

После разговора со следователем Ирина направилась на станцию скорой помощи. Дежурный, посмотрев журнал, показал ей запись о Денисе: доставлен сотрудниками полиции.

— Я тут же позвонила следователю: что значит «просто обнаружили», если привезли? Он ответил: «Ну… ведется проверка». Только вечером сам перезвонил и сказал: «На теле есть следы от наручников и следы от реанимационных действий».

На следующий день назначили осмотр тела. Но ничего не состоялось: когда следователь узнал, что Ирина намерена сфотографировать повреждения, — просто ушел, оставив женщину на проходной морга. Сказал: «Не положено».

Своего мужа Ирина все-таки увидела. 25 октября прорвалась на осмотр вместе с адвокатом Израиловым. На теле Дениса они зафиксировали множественные ссадины и гематомы, следы от цепи на шее, следы от наручников на запястьях, ожоги на шее и в волосах (предположительно, следы от электрошокера).

— Противодействие было до смешного:

следователь накрывал тело халатом, прикрывал повреждения папочкой, отодвигал мой телефон рукой, чтобы невозможно было сфотографировать.

Затем приехали четыре человека: трое без опознавательных знаков, и один — с нашивкой Следственного комитета. Как мы позже узнали, это был следователь Сергей Бирюков. Они обступили меня и начали вытеснять из морга. При этом говорили, что я должна поехать с ними.

Никуда ехать Ирина не согласилась. Ее закрыл собой адвокат Израилов: пригрозил, что будет защищать ее физически. Обе стороны вызвали полицию.

От Ирины в результате все-таки отстали. Много позже Следственный комитет пришлет женщине письмо, в котором будет сказано, что несмотря на все раны и повреждения на теле ее мужа его смерть не была насильственной — умер он якобы от кардиомиопатии дилатационной: болезни сердца, которую у него при жизни никогда не диагностировали.

«Прижизненные телесные повреждения» следователи, впрочем, тоже признали: возбудили уголовное дело о превышении полномочий, сопряженном с насилием, в отношении неустановленных сотрудников полиции. Ведущий дело следователь Мурат Цуроев заверил меня, что имена всех сотрудников, которые везли Дениса Пушкаренко из Нижневартовска в Сургут, ему известны. Все они допрошены. Пока — как свидетели.

Однако зачем полицейские вообще задержали Дениса Пушкаренко? Ответ на этот вопрос, вероятно, кроется в событиях лета 2018-го.

Часть 2. На крючке

В последний день своей жизни Роман Чайковский вел себя странно. Гендиректор компании «Ладья» — той самой, где Денис Пушкаренко был его заместителем, позвонил своей супруге Анастасии и сказал, что уезжает на рыбалку с друзьями. Рыбачить он любил, но всегда готовился к этому заранее — предупреждал за неделю. А тут просто поставил перед фактом — «еду сегодня».

Роман Чайковский. Фото из соцсетей

Было 9 июня 2018 года. Место рыбалки — «Мостоотряд», река Вах в стороне Излучинска.

Анастасия решению мужа была удивлена. Но раз тот сказал, что едет, значит едет.

«Вечером он зашел ко мне на работу, попрощался. В 22 часа я еще раз звонила ему: спрашивала про документы для дочери — мы собирались отправить ее в лагерь. И больше я его не слышала», — вспоминает она.

На следующий день, 10 июня, Анастасии позвонила ее знакомая Олеся. Ее муж Наиль уехал с Романом на рыбалку. «Она сказала, что Рома пропал», — говорит Чайковская.

Анастасия Чайковская. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Анастасия немедленно позвонила Наилю. Тот рассказал, что Роман позвал его на рыбалку спонтанно. Набрал накануне вечером и сказал: «Поехали». Около 22.30, когда они уже были на реке, Чайковский заявил, что должен «отъехать на встречу с мужиками». С кем именно — не уточнил. Обещал вернуться часа через четыре. Но не вернулся. Гаизов долго не бил тревогу: «вдруг Роман уехал не к мужикам?» Но к обеду не выдержал.

Анастасия Чайковская пошла в полицию.

Полицейские, по словам женщины, отнеслись к ее заявлению «скептически». Затребовали детализацию звонков по ее номеру телефона и номеру телефона Наиля. Но запрашивать детализацию вызовов других людей из круга общения Романа отказались. На День РФ и следующий за ним фестиваль «Самотлорские ночи» пропали вовсе: нужно было дежурить. Лодку, которую Чайковский использовал на рыбалке, сходу осматривать не стали. Сделали это спустя две недели, после дождей.

Тело Романа Чайковского, спустя два месяца после его пропажи, 28 августа 2018 года, нашли грибники, бродившие в лесу в районе Голубого озера.

Он был убит выстрелом в голову.

Роман лежал в яме. Прибывшие на место сотрудники полиции забрали его, но не стали оцеплять место происшествия.

— Я была удивлена, потому что мне казалось: если ты нашел труп, то должен тщательно обыскать всю округу. Но они все делали очень быстро. Несколько дней меня терзали сомнения, а 1 сентября я поехала на место, где лежало тело. Увидела, что полицейские забыли лопату возле ямы. И начала копать. На глубине 25 сантиметров я выкопала куртку, паспорт, деньги, браслет и кольцо мужа.

За полтора года расследования дела об убийстве Романа Чайковского было произведено множество экспертиз и запрошено немало документов. Но виновные до сих пор не найдены.

В октябре прошлого года Анастасия побывала на приеме у главы СКР Александра Бастрыкина. Пожаловалась на отсутствие результатов. Именно с этим в Нижневартовске и связывают задержание и дальнейшую гибель Дениса Пушкаренко.

Часть 3. Уставший свидетель

21 октября прошлого года, за день до задержания Пушкаренко, в Нижневартовске был задержан директор клининговой компании «Ареал» Аскар Лукманов, также работавший с «Ладьей».

Как и Пушкаренко, его зачем-то повезли из Нижневартовска в Сургут. Притом что в Нижневартовске есть и отдел Следственного комитета, и управление МВД. Адвокат Хамзат Израилов, представлявший интересы обоих предпринимателей, полагает, что тем самым следователи хотели «отсечь» его от подзащитных. И это выглядит логичным, если учитывать, что в ИВС Сургута Лукманов отказался от услуг Израилова.

Хамзат Израилов. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Но это — не единственное, что, по словам Аскара Лукманова, происходило с ним в изоляторе.

«Они выкладывали передо мной на стол противогаз, пакет, шокер, спрашивали: «Знаешь, как это работает?» Я говорил, что у меня очень высокое давление, — ничего не слушали. Говорят: «Или ты даешь, что нам надо, или мы закрываем тебя в тюрьму». Начали угрожать, что причинят вред моей семье, сыну, дочери. Говорили, привезем твоего сына, ему 24 года, и при тебе будем избивать. Они говорили, что подбросят ему наркотики и посадят в тюрьму. По поводу дочери (она работает в полиции, офицер) угрожали, что изнасилуют ее, — рассказал Лукманов в ноябре прошлого года изданию «Сибирь.Реалии». — Они хотели, чтобы я дал ложные показания. Когда я был в изоляторе, мне показали фотографию мертвого Пушкаренко на носилках.

Сказали: с тобой будет так же.

В следственном изоляторе все смешалось — я не знал, ни сколько времени, ни какая сегодня дата. Постоянные допросы. Дали адвоката по назначению, который вообще не защищал меня. Его просили выйти, он выходил и надолго оставлял меня одного. Я испугался за сына, они обещали привезти его сюда и избить. Я подписывал все документы. Подписал и тот, в котором говорится, что Пушкаренко спланировал убийство Чайковского. После этого у меня подскочило давление, чуть не умер».

Лукманова выпустили из ИВС. После этого вместе с адвокатом Израиловым они дали опровержение, в котором бизнесмен заявил, что оговорил Дениса Пушкаренко.

Несмотря на опровержение показания Лукманова, данные им в ИВС, процессуально остаются в силе.

Встречаться со мной в Нижневартовске Аскар Лукманов отказался, сказав, что «очень устал от всей этой ситуации». Хамзат Израилов заявил, что и ему, и Аскару после публикации опровержения начали угрожать.

«Мне звонили люди из органов — мои знакомые. И говорили, что если мы с Аскаром замолчим, то все будет хорошо. Если нет — все будет очень и очень плохо. Вплоть до того, что меня могут убить, — говорит адвокат. — До убийства не дошло. А вот адвокатского статуса меня лишить грозят — в апреле будет рассматриваться вопрос».

В управлении Следственного комитета по ХМАО «Новой газете» сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел проводил проверку заявлений Лукманова о пытках. «В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления. Слова Лукманова не соответствуют действительности», — рассказал «Новой газете» официальный представитель регионального СК Олег Меньших.

Часть 4. Кто кого

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Тряпка с обрезом

30 октября, через неделю после гибели Дениса Пушкаренко и показаний Лукманова, Ирине Пушкаренко позвонил следователь по особо важным делам Тимур Суфиянов и сказал: «Мы стоим у вашей квартиры, сейчас у вас будет обыск».

— Меня дома не было, — вспоминает Ирина. — Я приехала с адвокатом и мамой мужа. Подъезд был огорожен лентой, квартира оцеплена. В подъезде нас ждали человек восемь: следователь, криминалист, два оперативных сотрудника и мужчины в масках. Зашли.

Обыск проходил «лениво».

— Заглянут в шкафчик на кухне — ну, вроде ничего нет. Заглянут в шкаф с пакетами — даже не копаются. Муж у меня делал шоколад «под ключ»: дома было шесть 50-килограммовых мешков с какао-бобами. Меня спросили: «Что в мешках?» Я говорю: «Какао-бобы». Они: «Ну ладно». Не стали смотреть.

ПРОДОЛЖЕНИЕ